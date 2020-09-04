Лайф публикует видео с места столкновения маршрутки и автобуса в Анапе

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии маршрутки и автобуса в Анапе, где пострадало девять человек.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края, одна из пострадавших женщин скончалась от полученных травм.
В ГУ МВД РФ по региону уточнили, что в больницы было доставлено шесть человек. В заказном микроавтобусе было два человека — водитель и пассажир, оба пострадали. В автобусе травмы получили по меньшей мере четверо из девяти пассажиров.
В Анапе девять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусомНа месте происшествия работает девять бригад медиков.
Полиция организовала проверку по факту случившегося. По предварительным данным, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу.