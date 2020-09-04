СК направил для проверки заявление по факту госпитализации Навального

СК РФ передал для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера.

— Заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, — цитирует ТАСС судью Басманного суда, оглашающую материалы дела.

Сторонники Навального подали в СК заявление о возбуждении дела по статьям "Покушение на убийство" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля". По их данным, ответа на это заявление в установленный срок не последовало, поэтому и была подана жалоба в суд.

Сейчас проверку по госпитализации блогера проводят сибирские следователи, и пока признаков умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Навального они не выявили. Срок проверки продлили до 20 сентября.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".