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Лесной пожар в Ростовской области охватил уже более тысячи гектаров

К ликвидации возгорания привлечено 480 человек и 130 единиц техники.

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Фото © ГУ МЧС России по Ростовской области

Природный пожар в Тарасовском районе Ростовской области распространился на территорию более одной тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Угрозы перехода огня на населённые пункты нет. К тушению лесного пожара привлечено 480 человек и 130 единиц техники, из них семь самолётов и вертолётов.

Уже 46 человек пострадали из-за лесных пожаров в Ростовской области

Также есть один погибший, глава региона поручил оказать помощь его семье.

Напомним, пожары возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Сотни местных жителей были экстренно эвакуированы из домов из-за их возгорания. В ликвидации пожара задействована большая группировка пожарных, также для тушения огня в воздух была поднята авиация.

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