Лесной пожар в Ростовской области охватил уже более тысячи гектаров

Природный пожар в Тарасовском районе Ростовской области распространился на территорию более одной тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Угрозы перехода огня на населённые пункты нет. К тушению лесного пожара привлечено 480 человек и 130 единиц техники, из них семь самолётов и вертолётов.