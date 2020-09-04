Лесной пожар в Ростовской области охватил уже более тысячи гектаров

Природный пожар в Тарасовском районе Ростовской области распространился на территорию более одной тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Угрозы перехода огня на населённые пункты нет. К тушению лесного пожара привлечено 480 человек и 130 единиц техники, из них семь самолётов и вертолётов.
Уже 46 человек пострадали из-за лесных пожаров в Ростовской областиТакже есть один погибший, глава региона поручил оказать помощь его семье.
Напомним, пожары возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов области. Сотни местных жителей были экстренно эвакуированы из домов из-за их возгорания. В ликвидации пожара задействована большая группировка пожарных, также для тушения огня в воздух была поднята авиация.