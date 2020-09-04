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Сильвио Берлускони с коронавирусом отправлен в больницу

По предварительным оценкам врачей, оснований для беспокойств за жизнь политика нет.

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / LaPresse via ZUMA Press / Vincenzo Livieri

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправлен в больницу San Raffaele в Милане после заражения коронавирусом. Как сообщает итальянский телеканал Rainews24, хотя о заболевании лидера партии "Вперёд, Италия" было известно уже несколько дней, его помещение в госпиталь потребовалось после появления ряда симптомов.

По данным журналистов, врачи настроены оптимистично и утверждают, что угроз для жизни политика нет, а госпитализация носит лишь характер предосторожности, учитывая пожилой возраст Берлускони — 83 года.

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Ранее о болезни экс-премьера Италии сообщил его лечащий врач.

Напомним, о болезни итальянского политика 2 сентября сообщил его лечащий врач. Позднее сам политик сообщил, что чувствует себя достаточно хорошо и, несмотря на болезнь, продолжает работать.

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