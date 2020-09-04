Сильвио Берлускони с коронавирусом отправлен в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони отправлен в больницу San Raffaele в Милане после заражения коронавирусом. Как сообщает итальянский телеканал Rainews24, хотя о заболевании лидера партии "Вперёд, Италия" было известно уже несколько дней, его помещение в госпиталь потребовалось после появления ряда симптомов.

По данным журналистов, врачи настроены оптимистично и утверждают, что угроз для жизни политика нет, а госпитализация носит лишь характер предосторожности, учитывая пожилой возраст Берлускони — 83 года.