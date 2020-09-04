Собянин рассказал о появлении у москвичей естественного иммунитета к коронавирусу

Многие жители Москвы получили естественную иммунизацию от CoViD-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что пик пандемии в столице прошёл в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы.

— Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причём прошли в щадящем режиме, без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию, — сказал Собянин в интервью телеканалу НТВ.

Как считает глава города, введённые в Москве санитарные меры помогли сгладить ситуацию с CoViD-19. Благодаря этому пандемия ушла на уровень, при котором столица смогла функционировать в нормальном режиме.