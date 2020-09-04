Собянин рассказал о появлении у москвичей естественного иммунитета к коронавирусу

Многие жители Москвы получили естественную иммунизацию от CoViD-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что пик пандемии в столице прошёл в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы.
— Конечно, вирус никуда не ушёл, надо отдать должное. Но при этом мы самый пик заболевания прошли, причём прошли в щадящем режиме, без гуманитарной катастрофы, которую мы наблюдали. Мы прошли, и значительная часть населения Москвы получила естественную иммунизацию, — сказал Собянин в интервью телеканалу НТВ.
Минздрав рассказал, когда завершится исследование вакцины против коронавирусаСогласно правилам, разработчики препарата будут отслеживать его работу и влияние на организм даже после регистрации и запуска производства.
Как считает глава города, введённые в Москве санитарные меры помогли сгладить ситуацию с CoViD-19. Благодаря этому пандемия ушла на уровень, при котором столица смогла функционировать в нормальном режиме.
Ранее Лайф сообщал, что за последние сутки победить инфекцию в Москве смогло ещё 1196 человек.