Суд в Москве признал законными действия СК России по делу Навального

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* на действия Следственного комитета России по ситуации с Алексеем Навальным. В организации пожаловались на то, что следователь не стал уведомлять о результатах проверки, начатой по факту заявления ФБК о якобы имевшем место посягательстве на жизнь Навального.

— В удовлетворении жалобы отказать, — цитирует РИА "Новости" судью Басманного суда, оглашающую материалы дела.

Ранее СК РФ передал для проверки в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте заявление сторонников Алексея Навального о возбуждении дела по факту госпитализации блогера.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".

При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина. А президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе заявил, что отравление может быть сфальсифицировано: Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который якобы это доказывает.