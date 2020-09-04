В Московском зоопарке появился малыш по кличке Вжик. И это не муха

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Семейство кошачьих лемуров из Московского зоопарка обзавелось пополнением. Первые месяцы своей жизни детёныш провёл с мамой и только недавно начал общаться с другими сородичами. Хвостатого малыша за гиперактивность назвали Вжиком в честь героя мультфильма "Чип и Дейл".
Вжик. Фото предоставлено Лайфу
— Малыш, который родился в нашем зоопарке в начале июня, оказался необычно гиперактивным и любопытным. Вжику уже почти три месяца, он до сих пор питается материнским молоком, но уже начинает пробовать всё то, что едят большие лемуры, и совсем скоро перейдёт на "взрослую" еду, — рассказали Лайфу в зоопарке.
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Кошачьи лемуры обитают на юге и юго-западе острова Мадагаскар, но из-за браконьерства и уничтожения лесов их вид оказался на грани вымирания. Эти забавные приматы занесены в международную Красную книгу. В Московском зоопарке лемуры живут уже много лет и приносят не первое потомство.