В Москве началось прощание с народным артистом России Борисом Клюевым — видео

Звезда сериала "Воронины" — о смерти Бориса Клюева: Я плачу, как и многие другие Она отметила, что народный артист РФ навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.

Борис Клюев скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Знаменитый актёр более двух лет боролся с раком лёгких, что и стало причиной смерти .

В 2002 году Клюев получил звание народного артиста России. За свою карьеру он успел поработать над многими кинофильмами и телесериалами, также играл в разных театральных постановках. Но самую известную роль артист получил уже в зрелом возрасте. Его пригласили сыграть Николая Петровича в сериале "Воронины". Персонаж стал очень популярным среди телезрителей, а проект не единожды продлевали на следующий сезон. Фильмография Клюева насчитывает больше 100 картин.