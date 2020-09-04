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Гол Проворова оставил "Филадельфию" в борьбе за Кубок Стэнли

Россиянин в овертайме сравнял счёт в серии.

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Фото © NHL

Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов стал автором победной шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Во втором овертайме шестого матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли Проворов броском с ползоны пробил своего соотечественника — голкипера "островитян" Семёна Варламова.

Таким образом, счёт в этой серии стал 3:3. Решающий седьмой матч, который и определит полуфиналиста турнира, состоится 6 сентября.

Во второй игре дня "Ванкувер Кэнакс" со счётом 4:0 разгромил "Вегас Голден Найтс" и так же, как и "Филадельфия", сделал счёт в противостоянии ничейным — 3:3.

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд

  • "Айлендерс" — "Филадельфия" — 4:5 ОТ (1:2; 3:1; 0:1; 0:0; 0:1), в серии 3-3
  • "Ванкувер" — "Вегас" — 4:0 (1:0; 0:0; 3:0), в серии 3-3

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