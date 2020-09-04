Гол Проворова оставил "Филадельфию" в борьбе за Кубок Стэнли

Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов стал автором победной шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Во втором овертайме шестого матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли Проворов броском с ползоны пробил своего соотечественника — голкипера "островитян" Семёна Варламова.

Гол Ивана Проворова во втором овертайме спасает "Филадельфию"! Фантастика! pic.twitter.com/5SxZbqA3yA — NHL Россия (@NHLrussia) September 4, 2020

Таким образом, счёт в этой серии стал 3:3. Решающий седьмой матч, который и определит полуфиналиста турнира, состоится 6 сентября.

Во второй игре дня "Ванкувер Кэнакс" со счётом 4:0 разгромил "Вегас Голден Найтс" и так же, как и "Филадельфия", сделал счёт в противостоянии ничейным — 3:3.

Quinn Hughes blasts one home to push the Vancouver lead to 3!#Canucks pic.twitter.com/OvlSrAftck — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 4, 2020

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