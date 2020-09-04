Гол Проворова оставил "Филадельфию" в борьбе за Кубок Стэнли

Российский защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов стал автором победной шайбы в ворота "Нью-Йорк Айлендерс". Во втором овертайме шестого матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли Проворов броском с ползоны пробил своего соотечественника — голкипера "островитян" Семёна Варламова.
Гол Ивана Проворова во втором овертайме спасает "Филадельфию"! Фантастика! pic.twitter.com/5SxZbqA3yA— NHL Россия (@NHLrussia) September 4, 2020
Таким образом, счёт в этой серии стал 3:3. Решающий седьмой матч, который и определит полуфиналиста турнира, состоится 6 сентября.
Во второй игре дня "Ванкувер Кэнакс" со счётом 4:0 разгромил "Вегас Голден Найтс" и так же, как и "Филадельфия", сделал счёт в противостоянии ничейным — 3:3.
Quinn Hughes blasts one home to push the Vancouver lead to 3!#Canucks pic.twitter.com/OvlSrAftck— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 4, 2020
НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Второй раунд
- "Айлендерс" — "Филадельфия" — 4:5 ОТ (1:2; 3:1; 0:1; 0:0; 0:1), в серии 3-3
- "Ванкувер" — "Вегас" — 4:0 (1:0; 0:0; 3:0), в серии 3-3