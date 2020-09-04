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"Поругались с женой". Сибиряк вышел "выпустить пар" с пистолетом и ранил подростков

Он уверяет, что пневматическое оружие купил, чтобы учить детей стрельбе.

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Видео предоставлено Лайфу УМВД РФ по Красноярскому краю

Полиция в Железногорске завела уголовное дело на 37-летнего мужчину, который стрелял из пневматического оружия в лесу в городской черте и попал в двух 15-летних подростков, сообщает УМВД РФ по Красноярскому краю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, — сообщает ведомство.

Отмечается также, что подростки получили незначительные травмы. На допросе задержанный рассказал, что вышел в лес, чтобы пострелять и выпустить пар, потому что до этого поругался с женой. Подростков он не видел.

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В результате инцидента пострадали два человека.

Ранее начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения служебных обязанностей после появления информации о применении им пневматического оружия прямо на рабочем месте.

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