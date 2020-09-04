"Поругались с женой". Сибиряк вышел "выпустить пар" с пистолетом и ранил подростков

Видео предоставлено Лайфу УМВД РФ по Красноярскому краю
Полиция в Железногорске завела уголовное дело на 37-летнего мужчину, который стрелял из пневматического оружия в лесу в городской черте и попал в двух 15-летних подростков, сообщает УМВД РФ по Красноярскому краю.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, — сообщает ведомство.
Отмечается также, что подростки получили незначительные травмы. На допросе задержанный рассказал, что вышел в лес, чтобы пострелять и выпустить пар, потому что до этого поругался с женой. Подростков он не видел.
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой — видеоВ результате инцидента пострадали два человека.
Ранее начальника отдела полиции в Казани отстранили от исполнения служебных обязанностей после появления информации о применении им пневматического оружия прямо на рабочем месте.