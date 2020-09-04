Готовили взрывы и убийства в школах. ФСБ задержала 13 участников интернет-сообщества

По данным ФСБ, 11 из 13 подозреваемых состояли в закрытом интернет-сообществе одной из социальных сетей. Во время обысков у задержанных изъяли компоненты для взрывных устройств и зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие. Силовики нашли у них личные дневники и телефоны со схемами нападений на школы, здания правоохранительных структур и людные места, а также инструкции по изготовлению зажигательных смесей и бомб.