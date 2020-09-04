Готовили взрывы и убийства в школах. ФСБ задержала 13 участников интернет-сообщества

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ФСБ России задержала 13 участников интернет-сообщества по подозрению в подготовке взрывов и массовых убийств в школах и людных местах. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
— В ряде регионов задержано 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений, — уточнили в ЦОС.
По данным ФСБ, 11 из 13 подозреваемых состояли в закрытом интернет-сообществе одной из социальных сетей. Во время обысков у задержанных изъяли компоненты для взрывных устройств и зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие. Силовики нашли у них личные дневники и телефоны со схемами нападений на школы, здания правоохранительных структур и людные места, а также инструкции по изготовлению зажигательных смесей и бомб.
Опубликовано видео спецоперации ФСБ по задержанию подпольных оружейниковЗлоумышленники действовали в девяти российских регионах.
Ранее в 15 регионах России были разоблачены подпольные оружейники. Было обнаружено девять мастерских, изъято 166 единиц огнестрельного оружия, задержано 28 человек.