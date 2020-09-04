Хоккеист умер во время тренировки в челябинском Ледовом дворце

В Челябинске закончилось трагедией решение команды хоккеистов-любителей погонять шайбу после рабочего дня. Товарищи арендовали лёд в Ледовом дворце "Уральская молния", но в разгар игры одному из мужчин стало плохо. Директор арены, депутат гордумы Денис Лапотышкин сообщил, что спасти 55-летнего хоккеиста не удалось.

— Наш медик своевременно оказал ему помощь, реанимировал. Мужчина пришёл в себя. Скорая приехала быстро, в течение 10 минут. Однако мужчине вновь стало плохо, врачи около 40 минут пытались его спасти, но, к сожалению, не смогли, — рассказал Лапотышкин Ura.ru.

По факту смерти мужчины проводится проверка. По предварительной версии, хоккеист умер в результате сердечного приступа.