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Хоккеист умер во время тренировки в челябинском Ледовом дворце

Фельдшер смог реанимировать мужчину, но его состояние опять стало ухудшаться.

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Фото © Pixabay

В Челябинске закончилось трагедией решение команды хоккеистов-любителей погонять шайбу после рабочего дня. Товарищи арендовали лёд в Ледовом дворце "Уральская молния", но в разгар игры одному из мужчин стало плохо. Директор арены, депутат гордумы Денис Лапотышкин сообщил, что спасти 55-летнего хоккеиста не удалось.

Наш медик своевременно оказал ему помощь, реанимировал. Мужчина пришёл в себя. Скорая приехала быстро, в течение 10 минут. Однако мужчине вновь стало плохо, врачи около 40 минут пытались его спасти, но, к сожалению, не смогли, — рассказал Лапотышкин Ura.ru.

По факту смерти мужчины проводится проверка. По предварительной версии, хоккеист умер в результате сердечного приступа.

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