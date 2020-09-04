Цены на овсянку достигли рекордного максимума

Цена на овёс, популярные хлопья для завтрака и обычный геркулес ползёт вверх. Если в рознице удорожание оценивается в среднем на 10%, то в оптовых закупках стоимость продукта поднялась почти на треть. Такую динамику фиксирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Как сообщает РБК со ссылкой на исследование рынка ИКАР, в августе закупочные цены на продукцию — хлопья "Геркулес", изготовленные из овсяной крупы высшего сорта, превысили 26,8 тысячи рублей за одну тонну. Хотя в прошлом году стоимость тонны продукции составляла 19,7 тысячи рублей. А в Алтайском крае произошло почти двойное повышение цены — с 5,8 тысячи рублей за тонну годом ранее до 11,5 тысячи рублей в текущем году.

Рекордный рост цен подтвердил и президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. По его данным, крупяные предприятия вынуждены закупать продукцию по 11–12 тысяч рублей за одну тонну. В прошлом году эта цена составляла 9 тысяч рублей за тонну.

Как итог — вслед за удорожанием на оптовом рынке цены начали расти и в рознице. В июле этого года розничная цена на овсяные хлопья, по данным Росстата, выросла на 10% по сравнению с ценами в июле прошлого года и достигла 71,2 рубля за 1 кг. Согласно официальным данным, это самый высокий показатель как минимум с 2000 года.

Как пояснила заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, подорожание овсяных хлопьев происходит вслед за удорожанием сырья. А уже это вызвано очередным, третьим подряд сокращением посевов овса. Также негативную роль сыграла и непогода в Сибири, где расположены крупнейшие регионы — производители крупы. Урожайность в текущем году пока составляет около 40%.