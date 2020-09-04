Аналитики дали прогноз, каким будет курс рубля к концу года

К концу 2020 года при благоприятном развитии событий курс российской валюты может закрепиться на уровне 70 рублей за доллар и 84 рубля за евро. Однако такой вариант маловероятен, рассказали аналитики газете "Известия".

В первую очередь, по словам экспертов, неопределённость вызывают цены на нефть. Так, главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман считает, что марка Brent сможет вернуться к 40–42 долларам, когда утихнут ураганы в Мексиканском заливе.

По мнению аналитика, пока сложно предсказать влияние на курс рубля и возможной второй волны коронавируса в стране. Также большую роль могут сыграть новые антироссийские санкции.

— Любые дополнительные негативные комментарии от западных лидеров могут усугубить положение рубля, — считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский.

Кроме того, аналитик связывает возможное падение рубля с результатами президентских выборов в США — при победе Джо Байдена в мире может обостриться антироссийская риторика. При реализации всех этих рисков доллар может подорожать до 80 рублей, а евро — до 92. Однако без негативного влияния внешних факторов курс может установиться на уровне в 73 рубля и 85 рублей соответственно, уверены эксперты.