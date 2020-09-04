Токсичный курс. Отыграет ли рубль падение после новостей о Навальном

В среду, после того как Германия сообщила об отравлении Алексея Навального аналогом "Новичка", российская валюта пошла вниз.
— По инициативе клиники "Шарите" специализированная лаборатория бундесвера провела токсикологический анализ образцов Алексея Навального и однозначно установила наличие в них следов использования химического нервного агента группы "Новичок", — сообщалось в пресс-релизе немецкого правительства.
Не помогли рублю и опровержения российских официальных лиц. В итоге доллар на вечерних торгах подскочил до 75,3 рубля (+1,72 рубля), хотя до новости об отравлении находился в районе 74,4 руб. за доллар. А к 18 часам рубль упал ещё больше — до 75,45 рубля за доллар.
Почему падает рубль?
— Рубль, российские фондовые индексы, облигации резко негативно среагировали на новость из-за опасений инвесторов об экономических и политических последствиях для России. И Германия, и США предупредили о возможности введения дополнительных жёстких санкций, что повышает риски вложений в рублёвые активы, — отметил главный аналитик "Телетрейда" Марк Гойхман.
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Возрастает вероятность применения санкций со стороны США. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности США Джон Элиот: "США глубоко обеспокоены результатами (исследования вещества, которым отравили Навального), обнародованными сегодня (2 сентября. — Прим. Лайфа). Отравление Алексея Навального абсолютно неприемлемо", — подчеркнул он.
Речь идёт о пакете "адских санкций", давно обсуждавшихся в конгрессе США. К ним относятся запрет иностранным инвесторам вкладывать в российские ОФЗ, блокировка долларовых корсчетов крупных российских банков в банках США и другие меры. О том, что могут ввести санкции в отношении России, заговорили и в Германии. Так, спикер парламентской фракции правящего в Германии блока ХДС/ХСС по международным делам Юрген Хардт отметил, что Германия с ЕС и НАТО должна выработать совместную позицию по инциденту с Навальным, которая не исключает введения дополнительных санкционных мер. Заявления западных политиков негативно влияют на настроения инвесторов и курс рубля.
Помимо этого, по словам эксперта "Академии управления финансами и инвестициями" Ильи Запорожского, давление на рубль оказало снижение цен на нефть. Brent ушла ниже 45 долларов за баррель, а по состоянию на 3 сентября — уже ниже 44 долларов за баррель. Снижение котировок на рынке энергоносителей произошло, несмотря на положительный отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.
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Помимо политических рисков давление на рубль оказывает также продолжающаяся пандемия коронавируса. В случае второй волны эпидемии и ввода карантинных мер бизнес-активность снова упадёт, что негативно отразится на ценах на углеводороды. Это может тоже ослабить рубль. Сюда же следует добавить и неблагоприятные геополитические факторы — ситуацию в Белоруссии и предстоящие выборы президента США.
Что будет в сентябре?
Эксперт "Академии управления финансами и инвестициями" Илья Запорожский отметил, что курс рубля является ежесекундным отражением политико-экономического положения РФ в мире. Поэтому дальнейшую судьбу курса российской валюты решат произошедшие события.
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— В ближайшей перспективе наиболее вероятен торговый диапазон рубля в 73,5–77,5 за доллар. По отношению к евро рубль может находиться в диапазоне 87–90 за евро с возможностью ухода выше 90, — считает Илья Запорожский.
По прогнозам аналитика Марка Гойхмана, в случае принятия санкций в зависимости от их жёсткости и конкретных мер рубль может девальвироваться до 78–80 руб. за доллар и 92–95 руб. — за евро.
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В то же время, по словам экспертов, текущая экономическая ситуация для России вполне благоприятная: долгосрочный рейтинг России по обязательствам в валюте находится на нижнем инвестиционном уровне. На 1 июля 2020 года внешний госдолг составлял всего 65,5 миллиарда долларов, при этом в золотовалютных резервах ЦБ находится 600,7 миллиарда долларов.