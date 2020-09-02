Одежда взаймы. Где найти брендовые вещи напрокат и не нарваться на подделку

Частая история, когда наряд, приобретённый на торжественное событие, после остаётся навечно похороненным в недрах шкафа. Однако сейчас, в период нелёгкой финансовой ситуации, тратить десятки тысяч на один шикарный наряд неразумно. Но на выпускной, вручение диплома и даже на собственную свадьбу можно надеть платье или костюм, взятые напрокат, и потратить при этом не больше, чем на самую дорогую вещь в магазине масс-маркета.

Время экономить

— Прокат одежды довольно популярен, особенно в Москве и Питере. Рынок аренды вещей ежегодно показывает рост на 20%. Исключение составил этот год, пандемия внесла свои коррективы, — рассказала сооснователь сервиса аренды вещей Next2U Екатерина Крайванова. — Но на сегодняшний день спрос возвращается на прежний уровень. Многие люди открывают для себя прокат впервые.

У аренды одежды и аксессуаров на Западе довольно большая история. Принято считать, что законодатели моды напрокат любых вещей — от автомобилей до часов и драгоценностей — это США, но на самом деле это Великобритания, где ещё в начале прошлого века появились сервисы, рассчитанные на мужчин среднего класса. Как рассказала Лайфу заместитель ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, они чаще всего брали в аренду одежду и аксессуары для разовых событий — например, фраки или смокинги для светских вечеринок, костюмы для верховой езды или охоты. А дамы предпочитали шить платья на заказ.

Позже в США этот сервис усовершенствовали, распространив его ещё и на женщин, которым требовались, например, напрокат платье для посещения свадебной вечеринки или дорогие аксессуары.

Сейчас появились российские сервисы, позволяющие арендовать платье, костюм или аксессуары за 2–3 тыс. руб. на один вечер. Правда, такие цены были до 2020 года, сейчас, после падения рубля и вынужденного простоя в период пандемии, наверняка цены изменились, но вряд ли в сторону снижения, пояснила эксперт.

Как работают сервисы аренды и как можно на этом заработать?

По словам сооснователя сервиса аренды вещей Next2U Екатерины Крайвановой, можно также заработать, сдавая свои вещи в аренду. Средняя стоимость аренды составляет 7–13% от стоимости новой вещи. Немаловажный аспект в таком заработке составляет хорошее состояние вещи, а чтобы на неё был спрос, изделие должно быть дорогим или уникальным. Сдать вещи в аренду можно двумя способами. Первый — это передать их "на комиссию" в один из прокатов, которые принимают вещи. Но в этом случае, как объясняет Екатерина Крайванова, будет довольно жёсткий фильтр и комиссия проката составит порядка 80%, а лишь оставшуюся сумму получите вы.

Второй способ — разместить предложения об аренде своих вещей на сайтах-агрегаторах, комиссия сервиса за поиск клиента и обеспечение безопасной сделки составит 20–25%, но придётся самостоятельно делать красивые фото для объявлений и общаться с клиентами. Зато есть возможность разместить любые товары без ограничений, говорит эксперт.

Как правильно брать вещи напрокат?

— В Москве и Санкт-Петербурге существует более 200 прокатов, но тех, кто специализируется на брендах, не так много. Порой есть риск нарваться на подделку, и сложно быть застрахованным от этого. Чтобы минимизировать риски, нужно выбирать прокаты с хорошей репутацией и отзывами, — говорит Екатерина Крайванова. — Также важно обращать внимание на специфику проката, редко бывает смешанный ассортимент в соотношении 50/50, когда рядом и дорогие брендовые наряды стоимостью 15 000 рублей, и пышные платья для фотосессий неизвестного бренда стоимостью 2000 рублей.