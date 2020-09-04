Простота и человечность, но брюки стоит выбрать другие. Имиджмейкер оценила образ Тихановской

Специалист по политическому имиджу Дженнифер Грант отметила, что образ экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской создаёт впечатление "простоты, человечности и глубоких личных убеждений о её стране и народе".

— Я не заметила ярко выраженных перемен во внешности Светланы до и после выборов. Нет ощущения, что Светлана следует какой-то предписанной модели или стилю во внешности и гардеробе. Она появляется очень естественной, а не пафосной, как многие другие политики, — приводит РИА "Новости" слова Грант.

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Она добавила, что может представить политика как в городском, так и в классическом стиле. При этом эксперт отметила, что Тихановской лучше, когда волосы не закрывают лицо, и предложила ей выбирать узкие брюки с высокой талией на размер меньше пиджака. Также, по мнение имиджмейкера, манеры бывшего кандидата на пост президента Белоруссии сдержанные, но притягательные.

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