Простота и человечность, но брюки стоит выбрать другие. Имиджмейкер оценила образ Тихановской

Специалист по политическому имиджу Дженнифер Грант отметила, что образ экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской создаёт впечатление "простоты, человечности и глубоких личных убеждений о её стране и народе".
— Я не заметила ярко выраженных перемен во внешности Светланы до и после выборов. Нет ощущения, что Светлана следует какой-то предписанной модели или стилю во внешности и гардеробе. Она появляется очень естественной, а не пафосной, как многие другие политики, — приводит РИА "Новости" слова Грант.
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Она добавила, что может представить политика как в городском, так и в классическом стиле. При этом эксперт отметила, что Тихановской лучше, когда волосы не закрывают лицо, и предложила ей выбирать узкие брюки с высокой талией на размер меньше пиджака. Также, по мнение имиджмейкера, манеры бывшего кандидата на пост президента Белоруссии сдержанные, но притягательные.
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Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что воссоединение полуострова с Россией якобы противоречит международным нормам. При этом она отметила, что ситуация с Крымом "очень сложная", взгляды белорусов разнятся. Крымские белорусы заявили, что политик "не понимает", как обстоят дела на полуострове. А в Совфеде подчеркнули, что Тихановская добьётся успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося "усидеть на двух стульях".