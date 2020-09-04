Спрос на билеты на Мальдивы вырос в шесть раз после открытия авиасообщения

Аналитики в сфере туристического бизнеса зафиксировали многократный рост спроса на билеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы, авиасообщение с которыми Россия открыла 3 сентября, сообщает RT.
— Количество поисковых запросов на билеты в ОАЭ возросло в четыре, в Египет — в пять, на Мальдивы — в шесть раз по сравнению с их числом несколькими днями ранее, — цитирует издание данные пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
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Отмечается, что дешевле всего в сентябре можно будет полететь в Каир: цены на авиабилеты туда начинаются от 8,8 тысячи рублей. В Дубай можно улететь минимум за 12,5 тысячи рублей. Дороже всего будут туры на Мальдивы, куда билет будет стоить минимум 28 тысяч рублей.
Россия возобновила международное авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами на взаимной основе. В Египет (Каир) будет три рейса в неделю; в Объединённые Арабские Эмираты (Дубай) — два рейса в неделю; А в Республику Мальдивы (аэропорт Велана) — два рейса в неделю.