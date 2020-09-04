Предъявлено обвинение владельцу хостела в Перми, где в кипятке погибли пятеро постояльцев

Перепланировка подвального помещения многоэтажного дома, где находился пермский мини-отель "Карамель", стала причиной прорыва трубы с кипятком. В результате аварии пятеро постояльцев, включая малолетнего ребёнка, обварились и погибли. Ещё трое постояльцев злосчастного хостела смогли выбраться наружу, но получили тяжёлые травмы. Произвёл незаконную перепланировку владелец отеля — 33-летний предприниматель. Такое обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура России.
— Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя из Перми. Он обвиняется в совершении преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Пятеро погибших в кипятке. Трагедия в "Хромой лошади" так ничему и не научила ПермьДесять лет назад в Перми в клубе "Хромая лошадь" произошёл самый страшный пожар за всю историю новой России, когда в огне погибло 156 человек. Смертельное возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарной эксплуатации. Казалось бы, где, как не здесь, в Перми, должны пристально следить за правилами эксплуатации помещений. Но на десятилетний "юбилей" пожара в "Хромой лошади" прорывает трубу отопления, и в кипятке, в страшных муках, погибают пятеро, включая ребёнка. На поверку Пермь за десять лет почти не изменилась — кругом коррупция и тотальная безответственность.
Теперь дело для рассмотрения по существу будет направлено в Индустриальный районный суд Перми.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 января. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео изнутри хостела.