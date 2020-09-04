Предъявлено обвинение владельцу хостела в Перми, где в кипятке погибли пятеро постояльцев

Пятеро погибших в кипятке. Трагедия в "Хромой лошади" так ничему и не научила Пермь Десять лет назад в Перми в клубе "Хромая лошадь" произошёл самый страшный пожар за всю историю новой России, когда в огне погибло 156 человек. Смертельное возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарной эксплуатации. Казалось бы, где, как не здесь, в Перми, должны пристально следить за правилами эксплуатации помещений. Но на десятилетний "юбилей" пожара в "Хромой лошади" прорывает трубу отопления, и в кипятке, в страшных муках, погибают пятеро, включая ребёнка. На поверку Пермь за десять лет почти не изменилась — кругом коррупция и тотальная безответственность.