Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Предъявлено обвинение владельцу хостела в Перми, где в кипятке погибли пятеро постояльцев

Расследование продолжается в отношении чиновников и работников предприятий, из-за чьей халатности могла случиться авария.

125
Post cover

Владелец мини-отеля "Карамель" Сергей Щербаков. Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг

Перепланировка подвального помещения многоэтажного дома, где находился пермский мини-отель "Карамель", стала причиной прорыва трубы с кипятком. В результате аварии пятеро постояльцев, включая малолетнего ребёнка, обварились и погибли. Ещё трое постояльцев злосчастного хостела смогли выбраться наружу, но получили тяжёлые травмы. Произвёл незаконную перепланировку владелец отеля — 33-летний предприниматель. Такое обвинительное заключение утвердила Генеральная прокуратура России.

Заместитель генпрокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя из Перми. Он обвиняется в совершении преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пятеро погибших в кипятке. Трагедия в "Хромой лошади" так ничему и не научила Пермь

Десять лет назад в Перми в клубе "Хромая лошадь" произошёл самый страшный пожар за всю историю новой России, когда в огне погибло 156 человек. Смертельное возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарной эксплуатации. Казалось бы, где, как не здесь, в Перми, должны пристально следить за правилами эксплуатации помещений. Но на десятилетний "юбилей" пожара в "Хромой лошади" прорывает трубу отопления, и в кипятке, в страшных муках, погибают пятеро, включая ребёнка. На поверку Пермь за десять лет почти не изменилась — кругом коррупция и тотальная безответственность.

Теперь дело для рассмотрения по существу будет направлено в Индустриальный районный суд Перми.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 20 января. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео изнутри хостела.

Выбор редакции

Loading...