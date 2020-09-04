Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры

Центр имени Н.Ф. Гамалеи поставил первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения III этапа исследований. В ближайшее время планируется получить разрешение на выпуск лекарства для гражданского оборота, сообщил замдиректора НИЦ Денис Логунов.

— Вчера открылось несколько центров. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, вакцинация добровольцев в рамках III этапа исследований начнётся в скором времени. Наблюдение за участниками иммунизации продлится минимум полгода. При необходимости срок третьего этапа испытаний могут продлить до года.