Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры

Центр имени Н.Ф. Гамалеи поставил первые партии вакцины от коронавируса "Спутник V" для проведения III этапа исследований. В ближайшее время планируется получить разрешение на выпуск лекарства для гражданского оборота, сообщил замдиректора НИЦ Денис Логунов.
— Вчера открылось несколько центров. Сегодня вакцина развезена по этим центрам. И в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, вакцинация добровольцев в рамках III этапа исследований начнётся в скором времени. Наблюдение за участниками иммунизации продлится минимум полгода. При необходимости срок третьего этапа испытаний могут продлить до года.
Минздрав рассказал, когда завершится исследование вакцины против коронавирусаСогласно правилам, разработчики препарата будут отслеживать его работу и влияние на организм даже после регистрации и запуска производства.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.
В России создан специальный сайт, на котором можно узнать подробности о первой в мире вакцине от коронавируса.