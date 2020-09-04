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Подозреваемый в убийстве жены и дочери в Вологодской области сбежал из полиции

Он написал явку с повинной, но во время допроса выпрыгнул в окно в наручниках.

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Фото © Pixabay

Мужчина, которого подозревают в убийстве жены и пятилетней дочери в Вологодской области, выпрыгнул из окна отдела полиции и скрылся. Об этом сообщают в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Подозреваемый написал явку с повинной, признавшись в содеянном. Находясь в отделе полиции в связи с проведением с его участием следственных действий, мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся, — говорится в сообщении.

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Сейчас малютка находится в детской областной больнице, его здоровью ничего не угрожает.

Как сообщают в управлении, в ночь на 3 сентября в семье 25-летнего подозреваемого произошла ссора, в ходе которой мужчина стал наносить своей жене удары ножом, а также набросился с оружием на её пятилетнюю дочь. После убийства мужчина поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления.

По предварительным выводам судмедэксперта, убитая женщина была беременна. В полиции уже завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Сбежавший объявлен в розыск.

Ранее Лайф писал о девушке, которую обвинили в убийстве собственной дочери. Обвинение настаивает, что 35-летняя писательница и блогер Фиори Джованни умышленно оставила семимесячного ребёнка в ванной, что привело к смерти малышки.

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