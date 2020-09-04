Подозреваемый в убийстве жены и дочери в Вологодской области сбежал из полиции

Мужчина, которого подозревают в убийстве жены и пятилетней дочери в Вологодской области, выпрыгнул из окна отдела полиции и скрылся. Об этом сообщают в Следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

— Подозреваемый написал явку с повинной, признавшись в содеянном. Находясь в отделе полиции в связи с проведением с его участием следственных действий, мужчина, находясь в наручниках, внезапно бросился к окну, выпрыгнул со второго этажа и скрылся, — говорится в сообщении.

Как сообщают в управлении, в ночь на 3 сентября в семье 25-летнего подозреваемого произошла ссора, в ходе которой мужчина стал наносить своей жене удары ножом, а также набросился с оружием на её пятилетнюю дочь. После убийства мужчина поджёг дом, чтобы скрыть следы преступления.

По предварительным выводам судмедэксперта, убитая женщина была беременна. В полиции уже завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего). Сбежавший объявлен в розыск.