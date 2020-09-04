Автора психологических бестселлеров обвинили в убийстве дочери, о чьей смерти она записала видео

35-летняя писательница, автор бестселлеров о самопомощи, коуч, лектор и борец за права Фиори Джованни из Мельбурна, Австралия, в июле пережила страшную трагедию. Умерла её маленькая дочка, которой было всего семь с половиной месяцев. Девушка тогда записала ролик для соцсетей, в котором поделилась своим горем.

Я трагически потеряла свою маленькую девочку. Я пока не готова рассказать об этом. Боль потери слишком свежа. Наша семья пытается это пережить. <...> Эта звёздочка была послана нам, чтобы вдохновить и изменить нашу жизнь. Наш ангелочек ушёл, но навсегда останется в нашем сердце Фиори Джованни

Фото © Instagram / ke_creativeevents, Twitter / SunLightJournal

Однако теперь стало известно, что писательнице предъявлено обвинение в убийстве собственной дочери. Якобы она оставила семимесячную малышку в ванне вместе с двухлетним братом и ушла. Когда же вернулась, девочка лежала под водой. Прибывшие на место медики уже ничего не смогли сделать. Адвокат Фиори настаивает на том, что это было непредумышленное убийство. Однако, учитывая возраст ребёнка, ей предъявлено более серьёзное обвинение, пишет Daily Star.