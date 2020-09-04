Крупнейший бордель Европы разорился из-за коронавируса

— Это немыслимо, но во вторник [1 сентября] я подал заявление о банкротстве в местный суд, — рассказал газете Express управляющий борделя Армин Лобшайд.

Разорение дома терпимости оставит без работы более 180 человек. Притон занимал 11 этажей. В нём трудилось 120 проституток и свыше 60 сотрудников, среди которых повара и массажисты. Лобшайд допускает, что мог бы взять кредит на поддержание борделя на плаву, но только при условии, что заведение разрешат снова открыть в начале следующего года.