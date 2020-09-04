Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Крупнейший бордель Европы разорился из-за коронавируса

В Германии в связи с эпидемией действует запрет на проституцию, поэтому заведение осталось без клиентов.

208
Post cover

Фото © Facebook / Pascha

Крупнейший бордель Европы, расположенный в немецком городе Кёльн, объявил о своём банкротстве. Администрация 11-этажного публичного дома сообщила, что Pascha не смог справиться с длительным простоем из-за пандемии коронавируса.

Это немыслимо, но во вторник [1 сентября] я подал заявление о банкротстве в местный суд, — рассказал газете Express управляющий борделя Армин Лобшайд.

Разорение дома терпимости оставит без работы более 180 человек. Притон занимал 11 этажей. В нём трудилось 120 проституток и свыше 60 сотрудников, среди которых повара и массажисты. Лобшайд допускает, что мог бы взять кредит на поддержание борделя на плаву, но только при условии, что заведение разрешат снова открыть в начале следующего года.

Монтажник из Мордовии купил проститутку за 163 тысячи. Но она к нему не приехала

Евгений нашёл себе на вечер спутницу в Сети и просто перевёл деньги.

Ранее в Германии прошла несанкционированная акция против ограничений, введённых властями для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. В ходе столкновений с протестующими пострадало более 30 полицейских.

Выбор редакции

Loading...