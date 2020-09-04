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Собянин рассказал Путину, что сделал прививку от коронавируса

Градоначальник признался, что иначе ему было бы сложно агитировать за вакцинацию.

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Видео © Kremlin

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса. Глава государства провёл рабочую встречу с градоначальником в режиме видеоконференции.

Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошёл, что называется, уже почти половину всей большой стадии, — сообщил Собянин.

Столичный мэр вакцинацию перенёс хорошо, только головная боль была и небольшая тяжесть в первый день. Сейчас он чувствует себя нормально. Собянин уверен, что поступил правильно, сделав прививку. Он на своём опыте убедился в правильности выбранного в борьбе с CoViD-19 пути. Градоначальник признался, что без прививки ему было бы сложно агитировать за вакцинацию.

Российская вакцина от коронавируса поступила в медцентры

Теперь прививку сможет получить третья группа добровольцев.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Как отметил глава государства, препарат себя хорошо зарекомендовал, а одна из его дочерей испытала вакцину на себе. О готовности купить вакцину у России заявили в Монголии, Вьетнаме и ряде других стран. Внимание на российскую разработку обратили и в Сербии — президент страны Александр Вучич заявил о готовности первым испытать вакцину.

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