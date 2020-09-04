Собянин рассказал Путину, что сделал прививку от коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что сделал прививку от коронавируса. Глава государства провёл рабочую встречу с градоначальником в режиме видеоконференции.

— Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошёл, что называется, уже почти половину всей большой стадии, — сообщил Собянин.