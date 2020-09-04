Медики нашли связь между алкоголем и ожирением

Южнокорейские учёные проанализировали данные от 27 миллионов человек и выяснили, что всего семь граммов спирта в день повышают риск развития ожирения, сообщает Medical Express.
— Мужчины, которые выпивали половину или один стандартный напиток в день (это примерно 14 граммов алкоголя), на 10% чаще страдали от ожирения и метаболического синдрома, — говорится в материалах исследования.
Не только алкоголь и недосып. Названа неожиданная причина головной болиМедики отметили, что опасность кроется и в некоторых безобидных на первый взгляд продуктах.
Отмечается, что от большего количества алкоголя риск ожирения вырастал уже на 25–42%. У женщин картина примерно похожая, но риск развития заболеваний чуть ниже.
Ранее на основе анализа 22 миллиардов кассовых чеков специалисты выяснили, что с начала года россияне стали меньше приобретать алкоголь.