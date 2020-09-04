Медики нашли связь между алкоголем и ожирением

Южнокорейские учёные проанализировали данные от 27 миллионов человек и выяснили, что всего семь граммов спирта в день повышают риск развития ожирения, сообщает Medical Express.

— Мужчины, которые выпивали половину или один стандартный напиток в день (это примерно 14 граммов алкоголя), на 10% чаще страдали от ожирения и метаболического синдрома, — говорится в материалах исследования.

Отмечается, что от большего количества алкоголя риск ожирения вырастал уже на 25–42%. У женщин картина примерно похожая, но риск развития заболеваний чуть ниже.