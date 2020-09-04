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"Поющие мосты". В Петербурге необычным образом почтят память композитора Андрея Петрова

Разведение Дворцового моста планируется провести под самые известные композиции легендарного автора.

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Вид на разведённый Дворцовый мост через реку Неву, Эрмитаж и Дворцовую площадь. Фото © ТАСС / Пётр Ковалев

Каждое разведение мостов в Санкт-Петербурге — само по себе зрелище, но в ночь с пятницы на субботу, 4–5 сентября, туристов и жителей города ждёт сюрприз. В рамках акции "Поющие мосты" развод Дворцового моста будет проводиться под музыку почётного петербуржца, известного композитора Андрея Петрова. В начале сентября музыканту исполнилось бы 90 лет.

Как уточняет газета "Петербургский дневник", известные мелодии из советских кинофильмов прозвучат в симфоническом исполнении. Начало запланировано на 01:10 по местному времени.

Отметим, проект "Поющие мосты", оператором которого выступает ОАО "Петроцентр", действует с 2016 года. В рамках акции жителей и гостей города знакомят с музыкой композиторов, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с городом на Неве.

Андрей Петров родился 2 сентября 1930 года в Ленинграде. Время блокады вместе с семьёй провёл в эвакуации в Сибири. Там же он впервые начал профессионально заниматься музыкой. В родной город он вернулся почти сразу же, как советские войска прорвали блокаду. Впоследствии окончил Ленинградское музыкальное училище имени Н. Римского-Корсакова, а затем и Ленинградскую консерваторию. В течение многих лет композитор испытывал особый интерес к написанию музыки к кинофильмам. Написанные им мелодии для фильмов "Человек-амфибия", "Я шагаю по Москве", "Берегись автомобиля", "Служебный роман", "Осенний марафон", "Жестокий романс" и многих других обрели всенародную популярность. За что в 1980 году композитор был удостоен звания народного артиста СССР. Андрей Петров умер 15 февраля 2006 года в родном Петербурге.

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