В Новосибирске шестиклассник заразился коронавирусом — и на карантин попал весь класс

Шестиклассник одной из школ Новосибирска заболел коронавирусом, за ним наблюдают врачи. Как сообщает портал "Новосибирск онлайн", мама мальчика болела CoViD-19, но всё равно два дня подряд отправляла ребёнка в школу.
— Класс закрыли со вчерашнего дня. 2 сентября пришло сообщение из Института гигиены и эпидемиологии о том, что ребёнок болен. Дома болела мама, 1 и 2 сентября он был в школе. На две недели дети выведены на карантин, — рассказала порталу директор школы № 13 Татьяна Устинова.
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Также она отметила, что все 26 учеников из закрытого класса уже сдали тесты на коронавирус. Ближайшие две недели школьники проведут на дистанционном обучении.
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