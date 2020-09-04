Токсиколог объяснил, как лечат пациента с отравлением "Новичком"

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что лечение при отравлении веществами типа "Новичок" и терапия при диагнозе "нарушение обмена веществ", который изначально поставили в России блогеру Алексею Навальному, значительно различаются. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Сабаева, при лечении пациента с отравлением подобным веществом необходимо использовать методы детоксикации, иногда даже экстракорпоральной.
— При лечении метаболических нарушений больше акцент делается на коррекцию водно-электролитного состава, углеводного состава, ферментов в крови. Это принципиально разные патологические процессы, — подчеркнул медик.
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Он напомнил, что, когда Навальный был в омской больнице, данные химико-токсикологического исследования исключили наличие в его организме фосфорорганических соединений — веществ типа "Новичок". Врач подчеркнул, что лечение подобных тяжёлых отравлений требует специальной терапии.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва, где он почувствовал себя плохо. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Тем не менее из Германии прибыла группа медиков, которые только на следующее утро забрали Навального и доставили в берлинскую клинику "Шарите". Позднее германские военные токсикологи заявили, что Алексея Навального якобы отравили веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок".