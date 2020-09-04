Токсиколог объяснил, как лечат пациента с отравлением "Новичком"

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев рассказал, что лечение при отравлении веществами типа "Новичок" и терапия при диагнозе "нарушение обмена веществ", который изначально поставили в России блогеру Алексею Навальному, значительно различаются. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Сабаева, при лечении пациента с отравлением подобным веществом необходимо использовать методы детоксикации, иногда даже экстракорпоральной.

— При лечении метаболических нарушений больше акцент делается на коррекцию водно-электролитного состава, углеводного состава, ферментов в крови. Это принципиально разные патологические процессы, — подчеркнул медик.

Он напомнил, что, когда Навальный был в омской больнице, данные химико-токсикологического исследования исключили наличие в его организме фосфорорганических соединений — веществ типа "Новичок". Врач подчеркнул, что лечение подобных тяжёлых отравлений требует специальной терапии.