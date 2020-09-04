Глава Приангарья и министр экономразвития встретились с предпринимателями Иркутской области

Министр экономического развития России Максим Решетников и врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев встретились с представителями малого и среднего бизнеса на площадке центра "Мой бизнес". Об этом сообщила пресс-служба МЭР.
— Для меня очень важно знакомство с регионом, это очень интересный, экономически мощный регион. Здесь и промышленность, и нефть, газ, и машиностроение, и авиация, и химия, и сельское хозяйство, и, конечно, очень большие возможности для предприятий туризма, — обратился Решетников к собравшимся.
По его мнению, регион активно использует различные меры поддержки бизнеса. Глава МЭР подчеркнул, что в нынешних условиях "самочувствие малого и среднего предпринимательства важно как никогда". В этот сложный период бизнес несёт потери, в связи чем со стороны государства выделен беспрецедентный объём поддержки.
Кризис — время возможностей. Как продать свой микробизнес и не прогадать в деньгахПандемия коронавируса привела к тому, что доходы предпринимателей упали до минимума за последние 20 лет. Лайф выяснял, что делать, если приходится расставаться с бизнесом, и на что обращать внимание, чтобы не продешевить при продаже.
В свою очередь Кобзев заметил, что в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса оказался не только туризм, но и все предприятия сферы услуг. Для их поддержки власти определили различные механизмы, в том числе через созданные для развития бизнеса областные фонды.