Глава Приангарья и министр экономразвития встретились с предпринимателями Иркутской области

Кризис — время возможностей. Как продать свой микробизнес и не прогадать в деньгах Пандемия коронавируса привела к тому, что доходы предпринимателей упали до минимума за последние 20 лет. Лайф выяснял, что делать, если приходится расставаться с бизнесом, и на что обращать внимание, чтобы не продешевить при продаже.