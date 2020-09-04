В Москве сотни человек пришли проститься с народным артистом РФ Борисом Клюевым — видео

В Малом театре Москвы прошло прощание с народным артистом России Борисом Клюевым. На церемонию пришли сотни человек. В последний путь актёра проводили овациями, которые продолжались несколько минут. Похоронят Бориса Клюева на Троекуровском кладбище.

Фото © LIFE / Роман Вдовиченко 1 / 10

За свою карьеру Борис Клюев работал над многими фильмами и сериалами, а также играл в театральных постановках. Свою самую известную роль артист получил уже в зрелом возрасте — в 2009 году ему предложили сыграть Николая Петровича в сериале "Воронины". Персонаж принёс актёру большую популярность. Всего фильмография Клюева насчитывает более ста картин, его неоднократно награждали за отличную работу. В 1999 и 2008 годах он получил ордена Дружбы и Почёта.

Фото © LIFE / Роман Вдовиченко 1 / 5

Скончался артист 1 сентября в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она же рассказала, что Клюев долгое время боролся с раком лёгких.