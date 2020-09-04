В Москве сотни человек пришли проститься с народным артистом РФ Борисом Клюевым — видео

В Малом театре Москвы прошло прощание с народным артистом России Борисом Клюевым. На церемонию пришли сотни человек. В последний путь актёра проводили овациями, которые продолжались несколько минут. Похоронят Бориса Клюева на Троекуровском кладбище.
Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
За свою карьеру Борис Клюев работал над многими фильмами и сериалами, а также играл в театральных постановках. Свою самую известную роль артист получил уже в зрелом возрасте — в 2009 году ему предложили сыграть Николая Петровича в сериале "Воронины". Персонаж принёс актёру большую популярность. Всего фильмография Клюева насчитывает более ста картин, его неоднократно награждали за отличную работу. В 1999 и 2008 годах он получил ордена Дружбы и Почёта.
Фото © LIFE / Роман Вдовиченко
Скончался артист 1 сентября в возрасте 76 лет. О его смерти сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова. Она же рассказала, что Клюев долгое время боролся с раком лёгких.
Звезда сериала "Воронины" — о смерти Бориса Клюева: Я плачу, как и многие другиеОна отметила, что народный артист РФ навсегда останется в её сердце и сердцах зрителей.
Соболезнования родным и близким артиста выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Клюев "оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека".