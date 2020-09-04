Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности итоги состоявшегося накануне визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Обсуждались итоги визита председателя Правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву, — отметил Песков.

В совещании приняли участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, министры иностранных и внутренних дел и обороны Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин. Также обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.