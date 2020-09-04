МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за Навального

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг "отравления" блогера Алексея Навального. Глава МИД заявил, что "это преступление не должно остаться безнаказанным".

— На данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток — 2", — сказал Кулеба на брифинге.

По его мнению, в случае завершения строительства газопровода "Россия будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги" и тратить эти средства на "агрессивные действия как внутри страны, так и вне её". В связи с этим украинский министр призвал очень комплексно подойти к введению санкций против России. Дипломат считает необходимым "наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для РФ за её действия".