МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за Навального

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ввести новые санкции против России из-за ситуации вокруг "отравления" блогера Алексея Навального. Глава МИД заявил, что "это преступление не должно остаться безнаказанным".
— На данный момент наши партнёры и все, кто оппонирует агрессивной политике РФ, должны задействовать действенные механизмы влияния на эту страну, включая применение санкций и пересмотр политики относительно строительства газопровода "Северный поток — 2", — сказал Кулеба на брифинге.
По его мнению, в случае завершения строительства газопровода "Россия будет получать дополнительные возможности зарабатывать огромные деньги" и тратить эти средства на "агрессивные действия как внутри страны, так и вне её". В связи с этим украинский министр призвал очень комплексно подойти к введению санкций против России. Дипломат считает необходимым "наконец-то принять меры, которые максимально повысят цену для РФ за её действия".
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций со стороны СШАРанее в ФРГ называли возможность введения американцами ограничительных мер "верхом наглости".
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.