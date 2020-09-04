В Москве простились со звездой фильма "Доживём до понедельника" Ириной Печерниковой

В Москве коллеги, родные и близкие простились с актрисой Ириной Печерниковой, исполнившей роль главной героини в фильме "Доживём до понедельника".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Гильдию актёров Союза кинематографистов РФ, после окончания гражданской панихиды заслуженную артистку РСФСР кремировали.

— Когда будет готова урна с прахом, её захоронят на Ваганьковском кладбище в ячейке, где уже находится урна с прахом Александра Соловьёва — её последнего мужа. Она его бесконечно любила, — говорится в сообщении.