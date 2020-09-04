Из-за фото класса без ученика-инвалида в Красноярске проводится проверка

Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о том, что учительница одной из местных школ в День знаний захотела сделать фото класса без ученика-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

О том, что педагог из Красноярска захотела сделать фото класса без мальчика с ограниченными возможностями здоровья, рассказала мама ребёнка. Она пояснила, что ещё до начала учебного года стала беспокоиться о том, как встретят в школе её сына. Поговорила на эту тему с завучем, попросила подготовить родителей к тому, что в классе будет учиться инвалид. Однако инцидент случился уже 1 сентября.