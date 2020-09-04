Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Из-за фото класса без ученика-инвалида в Красноярске проводится проверка

О происшествии рассказала мама мальчика.

95

Фото © Pixabay

Прокуратура Красноярского края начала проверку информации о том, что учительница одной из местных школ в День знаний захотела сделать фото класса без ученика-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании, при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении.

В Приангарье вынесли приговор мужчине, сжёгшему девочку-инвалида в печи

Он убил ребёнка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

О том, что педагог из Красноярска захотела сделать фото класса без мальчика с ограниченными возможностями здоровья, рассказала мама ребёнка. Она пояснила, что ещё до начала учебного года стала беспокоиться о том, как встретят в школе её сына. Поговорила на эту тему с завучем, попросила подготовить родителей к тому, что в классе будет учиться инвалид. Однако инцидент случился уже 1 сентября.

Авторы

Выбор редакции

Loading...