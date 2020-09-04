В Петербурге умер кинооператор, снявший "Окно в Париж" и "Приключения Шерлока Холмса"

Выдающийся российский кинооператор Анатолий Лапшов, снявший такие популярные фильмы, как "Окно в Париж", "Господин оформитель" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", скончался на 72-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители киностудии "Ленфильм", где Анатолий Лапшов трудился на протяжении 40 лет.

— В ночь с 2 на 3 сентября скончался выдающийся кинооператор "Ленфильма" — Анатолий Петрович Лапшов. Ему был 71 год. Это был профессионал своего дела, добрый и отзывчивый друг. Анатолий Петрович всегда был готов помочь студентам, коллегам и друзьям. Он всегда фонтанировал идеями, строил планы, творил, придумывал, пробовал... Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими, — говорится в сообщении на сайте киностудии.