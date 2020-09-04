Идеал артиста, верный муж и друг. В Москве простились с Борисом Клюевым

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Клюевым, на которую пришли сотни людей. Среди них были родственники, поклонники, бывшие одноклассники, молодые ученики артиста. По их словам, Борис Клюев был верным другом и опытным педагогом, который всегда придёт на помощь.

— Я его очень люблю как человека и как актёра. Вообще, я думаю, что Боря был таким идеалом. Идеал друга. Здесь [пришли] друзья, с которыми он дружил со школьной скамьи. Он никогда не дружил с нужными людьми, он дружил по жизни — со студенчества, со школы. Это вся такая верная дружба. Идеал артиста. Те, кто видел его только в кино, наверное, много чего потеряли. Его нужно было видеть в театре, — рассказала телеканалу "360" подруга артиста.

Она подчеркнула, что Борис Клюев всегда старался элегантно и красиво выглядеть, что лишь подчёркивало его мужественность. Сам же он всегда был предан и верен своей супруге.

Ученики артиста отмечают, что для них он был больше, чем просто преподаватель. К нему всегда можно было обратиться за советом и помощью.

— В первую очередь важно, что он был очень большим человеком. Он всегда говорил, что главное в нашей профессии — быть человеком. Мы его любя называли и будем называть "босс", потому что он был такой большой, и мы всегда за ним чувствовали, что вот он наш идёт! — поделился бывший студент Клюева.

Пришедшие проститься с артистом его бывшие одноклассники отметили, что Борис Клюев был человеком сильного характера, а к своей болезни относился спокойно и никогда не унывал.

— Боря — часть моей жизни. 69 лет мы вместе. <…> Боря исполнил всё то, о чём он мечтал. У него жизнь абсолютно удалась. Хотелось бы, чтобы она была подлиннее, но он успел сделать всё за свои 76 лет. Многие не успевают сделать и за 120. В принципе, его жалеть не надо — он умер счастливым человеком, — рассказал журналистам один из одноклассников Клюева.

Напомним, в 2002 года Борис Клюев был удостоен звания "Народный артист России". За свою карьеру он успел поработать над многими кинофильмами и телесериалами, также играл в разных театральных постановках. Но самую известную роль артист получил уже в зрелом возрасте. Его пригласили сыграть Николая Петровича в сериале "Воронины". Персонаж стал очень популярным среди телезрителей, а проект не единожды продлевали на следующий сезон. Фильмография Клюева насчитывает больше 100 картин, его неоднократно награждали за отличную работу. В 1999 и 2008 годах Борис Клюев получил ордена Дружбы и Почёта.