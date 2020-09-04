Женщина ворвалась в красноярскую школу и ударила детей арматурой

В Красноярске в школе № 69 посетительница напала на детей с арматурой. По данным "ТВК Красноярск", женщина успела ударить двух учеников до того, как её выпроводили из здания.

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что непрошеная гостья каким-то образом прошла через турникет и затеяла спор с детьми. Она сидит на скамье и кричит оскорбления в адрес школьников, размахивая завёрнутой в пакет арматурой. Затем она вскакивает и бросается на учеников, после чего её уводит некий мужчина.

По словам очевидцев, кнопка вызова полиции у школьной охраны сработала лишь с третьего раза. Они также предполагают, что посетительница является знакомой директора учебного заведения и именно он на кадрах её увёл подальше от детей. Телеканал отправил запрос в школу с просьбой прокомментировать произошедшее, ответа ещё не последовало.