В Литве вандалы облили краской памятник советским воинам

Отмечается, что памятник установлен на кладбище. Также вандалы написали на нём оскорбительные слова. По данным агентства, рядом с монументом находится братская могила, где похоронено более 920 красноармейцев, погибших при освобождении города. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про подростков из Оренбурга, которые затушили Вечный огонь. На появившихся в соцсети кадрах видно, что трое несовершеннолетних остановились у Вечного огня, некоторое время смотрели на него, а потом один из них потушил пламя жидкостью — предположительно, водой. После этого подростки уехали на велосипедах.