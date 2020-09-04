В Литве вандалы облили краской памятник советским воинам

В литовском городе Жежмаряй вандалы облили красной краской памятник советским воинам. Об этом сообщает "Sputnik Литва" со ссылкой на полицию страны.
Отмечается, что памятник установлен на кладбище. Также вандалы написали на нём оскорбительные слова. По данным агентства, рядом с монументом находится братская могила, где похоронено более 920 красноармейцев, погибших при освобождении города. Возбуждено уголовное дело.
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Напомним, ранее Лайф рассказывал про подростков из Оренбурга, которые затушили Вечный огонь. На появившихся в соцсети кадрах видно, что трое несовершеннолетних остановились у Вечного огня, некоторое время смотрели на него, а потом один из них потушил пламя жидкостью — предположительно, водой. После этого подростки уехали на велосипедах.