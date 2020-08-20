В Оренбурге трое подростков затушили Вечный огонь

В Оренбурге накануне подростки затушили Вечный огонь на проспекте Победы. Видео инцидента опубликовано в группе "Оренбургская область — Онлайн" соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что трое несовершеннолетних остановились у Вечного огня, некоторое время смотрели на него, а потом один из них потушил пламя жидкостью, предположительно, водой. После этого подростки уехали на велосипедах.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, а также устанавливают личности подростков.