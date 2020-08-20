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В Оренбурге трое подростков затушили Вечный огонь

Теперь из разыскивает полиция.

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В Оренбурге накануне подростки затушили Вечный огонь на проспекте Победы. Видео инцидента опубликовано в группе "Оренбургская область — Онлайн" соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что трое несовершеннолетних остановились у Вечного огня, некоторое время смотрели на него, а потом один из них потушил пламя жидкостью, предположительно, водой. После этого подростки уехали на велосипедах.

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Проходившие мимо выпускники школы попытались задержать малолетних вандалов, но те скрылись.

В данный момент правоохранительные органы проводят проверку, а также устанавливают личности подростков.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга сожгла розу в Вечном огне на Марсовом поле. Выяснилось, что она решила таким образом избавиться от цветка после расставания с парнем. После того как инцидент попал в объектив камер наблюдения, девушка извинилась.

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Нарушители готовились к встрече — сначала закупили всё необходимое для приготовления мяса, в том числе шампуры.

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