Школьникам из Казахстана включили порно на онлайн-уроке

В Нур-Султане ученикам пятого класса во время онлайн-урока через приложение Zoom показали порнографию. Об этом сообщает Tengrinews.kz.
По словам матери одного из учеников, порно школьникам включили прямо во время занятия, а после этого на видео появились нецензурно выражающиеся мужчины. Свою жалобу женщина разместила в социальных сетях.
— Второй день урока онлайн, и беспредел происходит в программах Zoom. Почему вы за три месяца не смогли сделать нормальное приложение для учёбы с детьми? У моего ребёнка шок, у остальных одноклассников шок. Меня всю трясёт. Что это за программа Zoom такая? Почему нет до сих пор нормального обучения, — написала она в "Фейсбуке".
Zoom или Discord? Выбираем сервис видеоконференций, чтобы разговор не слили в СетьВидеосвязь как никогда актуальна. Стремительнее всех среди сервисов растёт Zoom, но недавно он потерял доверие пользователей из-за утечки данных. А есть вариант лучше? Одним из самых недооценённых считается Discord. В нём больше инструментов для настройки конференции. Лайф сравнил эти два сервиса.
В Управлении образования Нур-Султана рассказали, что инцидент произошёл 3 сентября. В ведомстве отметили, что администрация школы уже провела онлайн-собрание, на котором ученикам напомнили о мерах безопасности при работе в чатах и на платформах.
Сообщается, что после произошедшего родители проверили телефоны детей на предмет связи с посторонними лицами, но ничего не нашли. Школы уже перешли с платформы Zoom в приложение Microsoft Teams, чтобы избежать повторного взлома уроков.
Ранее Лайф сообщал о том, что состояние создателя Zoom Эрика Юаня увеличилось на 4,2 миллиарда долларов всего за сутки. Это произошло на фоне публикации квартальной отчётности сервиса.