Школьникам из Казахстана включили порно на онлайн-уроке

В Нур-Султане ученикам пятого класса во время онлайн-урока через приложение Zoom показали порнографию. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По словам матери одного из учеников, порно школьникам включили прямо во время занятия, а после этого на видео появились нецензурно выражающиеся мужчины. Свою жалобу женщина разместила в социальных сетях.

— Второй день урока онлайн, и беспредел происходит в программах Zoom. Почему вы за три месяца не смогли сделать нормальное приложение для учёбы с детьми? У моего ребёнка шок, у остальных одноклассников шок. Меня всю трясёт. Что это за программа Zoom такая? Почему нет до сих пор нормального обучения, — написала она в "Фейсбуке".

В Управлении образования Нур-Султана рассказали, что инцидент произошёл 3 сентября. В ведомстве отметили, что администрация школы уже провела онлайн-собрание, на котором ученикам напомнили о мерах безопасности при работе в чатах и на платформах.

Сообщается, что после произошедшего родители проверили телефоны детей на предмет связи с посторонними лицами, но ничего не нашли. Школы уже перешли с платформы Zoom в приложение Microsoft Teams, чтобы избежать повторного взлома уроков.