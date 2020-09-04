Актёр из "Санта-Барбары" найдён мёртвым

Американский актёр Питер Ликасси, сыгравший эпизодическую роль в культовом сериале "Санта-Барбара", но ставший известным после роли мороженщика в хоррор-комедии 1987 года "Клоуны-убийцы из космоса", покончил с собой. Давний друг и коллега по фильму ужасов Майкл Сигел сообщил, что Питера не стало 27 августа.

— Мне посчастливилось работать с ним на сцене 16 лет, ещё больше мне повезло быть его другом в течение 38 лет, — написал Сигел в "Фейсбуке".

Он описал Ликасси как талантливого, умного, весёлого и разнообразно одарённого парня, отличного актёра и музыканта. По его словам, артист был щедрым и готовым всегда прийти на помощь.