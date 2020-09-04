Москвичей шокировали "трупы в мешках" на стене больницы. Оказалось, всё ради искусства

Прохожих у больницы на улице Щепкина в Москве сегодня шокировали "трупы", свисающие с крыши здания на верёвке. Как оказалось, это проделки рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов). Об этом сообщил Лайфу продюсер музыканта, комментируя появившиеся в Сети жуткие кадры.

— У нас сегодня съёмки музыкального клипа для рэпера Хаски. Идея принадлежит исполнителю Диме и режиссёру Жене Бакирову. Нам не нужен был фасад больницы, а нам просто понравился фасад здания. Мы не знали, что это больница. Нужна была красивая стена. Вообще никак не связано с больницей, с медициной. А связано со стеной, — объяснил собеседник Лайфа.