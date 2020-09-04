Москвичей шокировали "трупы в мешках" на стене больницы. Оказалось, всё ради искусства

Прохожих у больницы на улице Щепкина в Москве сегодня шокировали "трупы", свисающие с крыши здания на верёвке. Как оказалось, это проделки рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов). Об этом сообщил Лайфу продюсер музыканта, комментируя появившиеся в Сети жуткие кадры.
— У нас сегодня съёмки музыкального клипа для рэпера Хаски. Идея принадлежит исполнителю Диме и режиссёру Жене Бакирову. Нам не нужен был фасад больницы, а нам просто понравился фасад здания. Мы не знали, что это больница. Нужна была красивая стена. Вообще никак не связано с больницей, с медициной. А связано со стеной, — объяснил собеседник Лайфа.
Суд отказался разблокировать клип "Иуда" рэпера ХаскиПо мнению представителя МВД, в клипе идёт речь о распространении наркотиков, но защита это отрицает, отмечая, что в видеоряде нет ни одного подобного кадра, а в начале ролика и вовсе указано ограничение 18+.
Отметим, что Хаски уже шокировал общественность своей склонностью к чёрному юмору. Ранее рэпер свесился с балкона отеля "Ритц-Карлтон" в центре столицы, изображая покойника. За трюк с "висельником" ему пришлось объясняться в полиции.