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В Приангарье вынесли приговор мужчине, сжёгшему девочку-инвалида в печи

Он убил ребёнка, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото © Shutterstock

Иркутский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который заживо сжёг в печи ребёнка его сожительницы — девочку с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В апреле прошлого года житель города Зима остался дома с двумя несовершеннолетними детьми возлюбленной и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поместил малышку в топку, заложил печь дровами и поджёг. Отмечается, что он сделал это из-за недовольства тем, что вынужден присматривать за ребёнком. Мужчина и ранее часто выпивал, из-за чего у него возникали конфликты с сожительницей.

В Кузбассе бывший зарезал 20-летнюю сироту, сжёг её тело и закопал в глуши ради её квартиры

До этого он убедил жертву переписать подаренное государством жильё на него.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про жителя Омска, который убил беременную женщину и сжёг её тело. Пожар в квартире заметили соседи. Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, однако уже через несколько часов после происшествия его задержали.

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