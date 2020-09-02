В Приангарье вынесли приговор мужчине, сжёгшему девочку-инвалида в печи

Иркутский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима мужчину, который заживо сжёг в печи ребёнка его сожительницы — девочку с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В апреле прошлого года житель города Зима остался дома с двумя несовершеннолетними детьми возлюбленной и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поместил малышку в топку, заложил печь дровами и поджёг. Отмечается, что он сделал это из-за недовольства тем, что вынужден присматривать за ребёнком. Мужчина и ранее часто выпивал, из-за чего у него возникали конфликты с сожительницей.