Столтенберг заявил об отсутствии больших сомнений в отравлении Навального "Новичком"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет серьёзных сомнений в том, что российский блогер Алексей Навальный действительно был отравлен веществом из семейства "Новичков". При этом каких-либо доказательств он не привёл.
По данным ТАСС, НАТО потребовало от России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю программу производства "Новичка" и разрешить международное расследование инцидента с Алексеем Навальным.
Врачи: У Навального были проблемы с питанием ещё до попадания в омскую клиникуГермания заявляет об отравлении блогера, однако история болезни говорит о другом.
— Союзники [страны НАТО] будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция, — цитирует агентство его слова.
Ранее Минюст ФРГ заявил, что Германия приняла запрос российской Генпрокуратуры о правовой помощи по ситуации с Навальным, его передали прокуратуре Берлина.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".
При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина. А президент Белоруссии Александр Лукашенко и вовсе заявил, что отравление может быть сфальсифицировано: Минск перехватил разговор Варшавы и Берлина, который якобы это доказывает.