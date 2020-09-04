Столтенберг заявил об отсутствии больших сомнений в отравлении Навального "Новичком"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет серьёзных сомнений в том, что российский блогер Алексей Навальный действительно был отравлен веществом из семейства "Новичков". При этом каких-либо доказательств он не привёл.

По данным ТАСС, НАТО потребовало от России раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) всю программу производства "Новичка" и разрешить международное расследование инцидента с Алексеем Навальным.

— Союзники [страны НАТО] будут консультироваться в ответ на отравление Навального. Пока преждевременно говорить, какой может стать международная реакция, — цитирует агентство его слова.

Ранее Минюст ФРГ заявил, что Германия приняла запрос российской Генпрокуратуры о правовой помощи по ситуации с Навальным, его передали прокуратуре Берлина.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".