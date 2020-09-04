Стало известно, что за девочку Бузова и Манукян "удочерили" ради видео

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Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал Лайфу, что девочка Милана на недавнем видео с артисткой и её возлюбленным Давидом Манукяном тоже является блогером.
— Это девочка-блогер, в "Тиктоке" у неё уже 250 000. Просто сценарное видео, — сказал Антон Богославский.
"Во мне течёт голубая кровь". Бузова заявила, что у неё дворянские корниПевица заявила, что гордится происхождением, а также назвала себя "исключительной" в шоу-бизнесе.
Он напомнил, что Бузова говорила о желании усыновить ребёнка в 35 лет. Но времени у неё ещё больше года.
А недавно Бузова удивила поклонников тем, как она крестится.