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Стало известно, что за девочку Бузова и Манукян "удочерили" ради видео

Пара примерила на себя роль родителей в рамках сценария.

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Видео © Instagram / dava_m

Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал Лайфу, что девочка Милана на недавнем видео с артисткой и её возлюбленным Давидом Манукяном тоже является блогером.

Это девочка-блогер, в "Тиктоке" у неё уже 250 000. Просто сценарное видео, — сказал Антон Богославский.

"Во мне течёт голубая кровь". Бузова заявила, что у неё дворянские корни

Певица заявила, что гордится происхождением, а также назвала себя "исключительной" в шоу-бизнесе.

Он напомнил, что Бузова говорила о желании усыновить ребёнка в 35 лет. Но времени у неё ещё больше года.

А недавно Бузова удивила поклонников тем, как она крестится.

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