Стало известно, что за девочку Бузова и Манукян "удочерили" ради видео

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Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал Лайфу, что девочка Милана на недавнем видео с артисткой и её возлюбленным Давидом Манукяном тоже является блогером.

— Это девочка-блогер, в "Тиктоке" у неё уже 250 000. Просто сценарное видео, — сказал Антон Богославский.

Он напомнил, что Бузова говорила о желании усыновить ребёнка в 35 лет. Но времени у неё ещё больше года.