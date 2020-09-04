Выброшенный на пляж в Находке "корабль-призрак" оказался очень даже обитаемым. Экипаж прятался

На пляже мыса Шефнера в Находке сегодня многолюдно. Внимание местных жителей привлекла северокорейская рыболовецкая шхуна, которую выбросило на мель во время мощного тайфуна "Майсак", обрушившегося на Приморский край накануне. Очевидцы с интересом гуляли около корабля, снимали его на фото и видео, но особый интерес к судну проявляли дети, которые вплотную приближались к борту и трогали ту его часть, которая обычно скрыта под водой.

С не меньшим интересом за происходящим наблюдали и с самого борта судна корейские рыбаки. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.

Изначально, когда корабль только выбросило на берег, его команда не спешила показываться на палубе. Отсутствие людей на судне породило в соцсетях слух, что на берег был выброшен корабль-призрак.