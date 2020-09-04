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Под завалами в Бейруте нашли признаки жизни через месяц после взрыва

Спасатели считают, что они могли услышать пульс.

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Фото © Zuma / TASS

Спасатели в Бейруте обнаружили пульсирующий звук, идущий из-под обломков здания, которое рухнуло в результате взрыва в городском порту 4 августа. Этот звук может означать, что под завалами находятся выжившие, пишет The Guardian.

Признаки жизни в развалинах обнаружила чилийская собака-ищейка. Команда спасателей использовала аудиооборудование и выяснила, что это может быть пульс — от 18 до 19 ударов в минуту. Впрочем, спустя месяц спасение выживших маловероятно, так как последние недели в Бейруте были очень жаркими и влажными. Однако спасатели планируют работать всю ночь.

Число жертв мощнейшего взрыва в Бейруте достигло 190 человек

Три человека до сих пор считаются пропавшими без вести.

На 99% ничего нет, но, даже если надежда меньше 1%, мы должны продолжать поиски, — сказал сотрудник службы гражданской обороны Юсеф Малах.

Ранее Лайф сообщал о том, что в порту Бейрута до сих пор находится более четырёх тысяч тонн аммиачной селитры. Именно это вещество стало причиной взрыва в столице Ливана месяц назад.

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