Под завалами в Бейруте нашли признаки жизни через месяц после взрыва

Спасатели в Бейруте обнаружили пульсирующий звук, идущий из-под обломков здания, которое рухнуло в результате взрыва в городском порту 4 августа. Этот звук может означать, что под завалами находятся выжившие, пишет The Guardian.

Признаки жизни в развалинах обнаружила чилийская собака-ищейка. Команда спасателей использовала аудиооборудование и выяснила, что это может быть пульс — от 18 до 19 ударов в минуту. Впрочем, спустя месяц спасение выживших маловероятно, так как последние недели в Бейруте были очень жаркими и влажными. Однако спасатели планируют работать всю ночь.

— На 99% ничего нет, но, даже если надежда меньше 1%, мы должны продолжать поиски, — сказал сотрудник службы гражданской обороны Юсеф Малах.