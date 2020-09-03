В порту Бейрута нашли ещё свыше четырёх тысяч тонн аммиачной селитры

Военнослужащие ливанской армии обнаружили на таможенном складе при въезде на территорию порта Бейрута четыре тонны 350 килограммов нитрата аммония (аммиачной селитры). Об этом сообщает пресс-служба армии страны.
Военные приняли повышенные меры безопасности и организовали вывоз груза за пределы города.
В порту Бейрута найдено почти 80 контейнеров с ядовитыми веществамиИх утечка стала бы катастрофой, отметили специалисты.
Напомним, именно аммиачная селитра 4 августа взорвалась в порту ливанской столицы, унеся жизни 190 человек. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность.