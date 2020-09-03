Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В порту Бейрута нашли ещё свыше четырёх тысяч тонн аммиачной селитры

В начале августа взрыв именно этого вещества привёл к гибели почти 200 человек.

84
Post cover

Фото © ТАСС / Marwan Bou Haidar / APA Images via ZUMA Wire

Военнослужащие ливанской армии обнаружили на таможенном складе при въезде на территорию порта Бейрута четыре тонны 350 килограммов нитрата аммония (аммиачной селитры). Об этом сообщает пресс-служба армии страны.

Военные приняли повышенные меры безопасности и организовали вывоз груза за пределы города.

В порту Бейрута найдено почти 80 контейнеров с ядовитыми веществами

Их утечка стала бы катастрофой, отметили специалисты.

Напомним, именно аммиачная селитра 4 августа взорвалась в порту ливанской столицы, унеся жизни 190 человек. По предварительным данным, причиной взрыва стала халатность.

Выбор редакции

Loading...