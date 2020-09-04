Учёные рассказали, за какой срок можно вакцинировать всех россиян от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), где разработали вакцину "Спутник V" от коронавируса, заявили, что вакцинация жителей России может занять до года.

— Вакцинировать население России от коронавируса можно за 7–12 месяцев, — заявил замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире телеканала "Россия 24".