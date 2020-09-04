Глава Минэнерго России спрогнозировал среднюю цену на нефть в 2021 году

До 65 долларов за баррель может подняться стоимость нефти в следующем году. Такой прогноз в ходе форума GMIS2020 дал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Однако средняя цена на углеводороды может составить около 50–55 долларов за баррель.

— Я допускаю, что средняя цена нефти по 2021 году может быть 65 долларов. Но мои прогнозы: средняя цена нефти будет 50–55 долларов за баррель. Но нас может ждать волатильность в целом, — приводит слова Новака официальный аккаунт Минэнерго РФ в "Твиттере".

Отметим, по данным торгов на пятницу, 4 сентября, нефть оценивается в районе 41–44 долларов за баррель.